Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με σύγκρουση 3 ΙΧ - Στο νοσοκομείο 4 άτομα, αναμεσά τους και ανήλικος

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από όχημα και ένα άτομο - Η κατάσταση των τραυματιών δεν κρίνεται σοβαρή - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 

ΕΚΑΒ

Σύγκρουση μεταξύ τριών ΙΧ σημειώθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα λίγο πριν από την είσοδο του Τριλόφου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes, τέσσερις πυροσβέστες, με δύο οχήματα, απεγκλώβισαν ένα άτομο, νεαρής ηλικίας. 

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Άγιος Παύλος, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάσταση όλων των τραυματιών, δεν κρίνεται κρίσιμη.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

