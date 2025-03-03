Μια τεράστια λαγάνα, βάρους 240 κιλών για ρεκόρ Γκίνες παρουσιάστηκε στο Περιστέρι.

Η λαγάνα – γίγας, η οποία λόγω του όγκου της μεταφέρθηκε με γερανό στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, είναι δημιούργημα της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών και Προαστίων.

«Όλοι γνωρίζουν πως το Περιστέρι είναι η πρωτεύουσα δύναμης στην Αττική. Είναι ένας δήμος με μεγάλη κοινωνική αντανάκλαση», τόνισε ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης στον ΣΚΑΪ, σημειώνατε πως ο δήμος μοιράζει σήμερα, για την Καθαρά Δευτέρα, 12.000 μερίδες με σαρακοστιανά για τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.