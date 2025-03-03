Στη σύλληψη δύο ανηλίκων για ληστεία και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη τους έγινε τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Κυριακής 2-3-2025, μετά την επίθεση σε 19χρόνο, τον οποίο απείλησαν με μαχαίρι και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 130 ευρώ.

Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών, οι δύο ανήλικοι εντοπίσθηκαν άμεσα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πτυσσόμενα μαχαίρια και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει από τον 19χρονο, στον οποίο επιστράφηκε.

Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος ενός 57χρονου και μιας 52χρονης, κηδεμόνων των ανηλίκων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

