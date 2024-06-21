Tροχαίο με τριπλή σύγκρουση στην Εγνατία Οδό: Μία νεκρή και 4 τραυματίες

Μία γυναίκα από τη Βόρεια Μακεδονία έχασε τη ζωή της και τρεις συμπατριώτισσές της τραυματίστηκαν σε τριπλή σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτων που σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του κόμβου Νησελίου Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, νεκρή είναι μία 29χρονη η οποία επέβαινε στο ένα από τα τρία αυτοκίνητα με οδηγό μία 25χρονη και δύο ακόμη 24χρονες συνεπιβάτισσες.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ οι δύο 24χρονες διακομίστηκαν με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο.

Η 25χρονη οδηγός του ίδιου οχήματος φέρει ελαφρά τραύματα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Όσον αφορά τους οδηγούς των δύο άλλων οχημάτων - κατά τις ίδιες πηγές - ο ένας τραυματίστηκε ελαφρά.

Λόγω της κινητοποίησης των Αρχών έκλεισε το ρεύμα του αυτοκινητόδρομου προς Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.