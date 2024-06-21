Φωτιά στην Εύβοια μετά από ατύχημα με σκαπτικό μηχάνημα

Φωτιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στην Εύβοια.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε στο Φιδονήσι στην περιοχή της Πούντας στο δήμου Κύμης Αλιβερίου, από σκαπτικό μηχάνημα.

Το μηχάνημα έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων την ώρα που εκτελούσε εργασίες και από την απότομη πτώση προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει ένας τραυματίας από τη φωτιά, ο οποίος μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Στο σημείο βρίσκονται Πυροσβέστες με Πυροσβεστικά οχήματα από το Αλιβέρι, ενώ μεταβαίνουν δυνάμεις και από τη Χαλκίδα.

Ωστόσο έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου.

