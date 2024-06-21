Άρειος Πάγος: Απολύθηκαν 4 δικαστές - Καθυστερούσαν να βγάλουν αποφάσεις

Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου απολύθηκαν 4 δικαστές λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, στο πλαίσιο πάταξης του φαινομένου των μεγάλων καθυστερήσεων, εντατικοποίησε τις παραπομπές συναδέλφων της, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης, έως σήμερα που συνέχισε την ίδια τακτική η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, έχουν απολυθεί συνολικά 32 δικαστές και εισαγγελείς.

Ειδικότερα, την Πειθαρχική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπό την πρόεδρό της Ιωάννα Κλάπα και με τη συμμετοχή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, την απασχόλησε το ερώτημα της οριστικής παύσης δικαστών, για ανεπάρκεια άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος, λόγω των πολλών και μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, απολύθηκαν ένας εφέτης Θεσσαλονίκης, δύο πρόεδροι Πρωτοδικών Αθηνών, μια πρωτοδίκης Αθηνών, ενώ αναβλήθηκε η υπόθεση ενός αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, ομόφωνα παύθηκε πρόεδρος Πρωτοδικών, παρά το γεγονός, όπως επισήμανε η εισηγήτρια αρεοπαγίτης Ευαγγελία Γιακουμάτου, ότι ενώ «είχε τα τυπικά προσόντα για μια καλή πορεία στο δικαστικό σώμα, καθώς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Αστικό Δίκαιο και γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα, από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του εμφάνιζε σημαντική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων, η οποία με την πάροδο του χρόνου επιδεινώθηκε».

Ο αριθμός των καθυστερήσεων κυμαινόταν αρχικά από 114 έως 241 υποθέσεις, αλλά οι καθυστερήσεις κορυφώθηκαν με την πάροδο του χρόνου σε σημείο να εκκρεμούν σήμερα στα χέρια του 241 υποθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εδώ και 4 έτη και 5 μήνες.

Σύμφωνα, με την κ. Γιακουμάτου, οι υπέρμετρες, εξακολουθητικού χαρακτήρα καθυστερήσεις, εμφανίστηκαν από την αρχή της σταδιοδρομίας του και για το λόγο αυτό υπήρξαν κατ΄ επανάληψη γραπτές αναφορές, όπως και προφορικές διαμαρτυρίες τόσο από δικηγόρους όσο και από πολίτες.

Όμως, παρ΄ όλα αυτά έδειχνε αδιαφορία στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του δεν οφείλεται σε αδιαφορία, αλλά σε οικογενειακά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, σε προσωπικά προβλήματα υγείας του, όπως είναι καταρράκτης και στα δύο μάτια και στον μεγάλο όγκο υποθέσεων που χρεώθηκε.

Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας παύθηκε οριστικά από το δικαστικό σώμα.

Παράλληλα, δεύτερη πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών κατά πλειοψηφία παύθηκε οριστικά, λόγω των μεγάλων, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων επί σειρά ετών, τις οποίες είχε εμφανίσει από την είσοδό της στο δικαστικό σώμα.

Σε βάρος της υπήρξαν γραπτές αναφορές πολιτών, όπως και προφορικές διαμαρτυρίες για καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων.

Η ίδια επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας στενών συγγενών της (συζύγου, πατέρα, μητέρας και αδελφής) τα οποία συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης, αρεοπαγίτης Γεωργία Κατσιμαγκλή, πρότεινε την οριστική παύση της, πρόταση η οποία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από την Πειθαρχική Ολομέλεια.

Στα χέρια πρωτοδίκου εκκρεμούν σήμερα 224 υποθέσεις, ενώ της είχαν αφαιρεθεί 111 υποθέσεις λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων.

Σε βάρος της, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, είχαν υποβληθεί κατ΄ επανάληψη αναφορές τόσο από δικηγόρους όσο και από πολίτες που ζητούσαν την επίσπευση έκδοσης των αποφάσεων τους.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, αναφέρθηκε ότι εκδίκαζε μικρό αριθμό υποθέσεων αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι από τις 570 υποθέσεις που εισήχθησαν προς εκδίκαση, μόνο τις 320 δίκασε και ανέβαλε τις 250. Ακόμη, της είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή στέρησης μισθού 25 ημερών και επίπληξη.

Η εισηγήτρια αρεοπαγίτης Μαρουλίω Δαβίου, επισήμανε, μεταξύ των άλλων, ότι η εν λόγω πρωτοδίκης δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών της και βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μόνιμο υπηρεσιακό αδιέξοδο, δεν παρέχει σχεδόν καθόλου ή ελάχιστο δικαστικό έργο.

Η Ολομέλεια έκανε δεκτή την εισήγηση της κ. Δαβίου και απέλυσε οριστικά την πρωτοδίκη.

Ακόμη, με συνοπτικές διαδικασίες η Ολομέλεια οριστικοποίησε την απόλυση γυναίκας εφέτη λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

