Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Αμφιθέα Λάρισας

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στην Αμφιθέα Λάρισας.
Για την πυρκαγιά μάλιστα ήχησε και το 112 καλώντας σε ετοιμότητα τους κατοίκους.
Ήδη προς το σημείο σπεύδουν Δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 21, 2024
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥 στην περιοχή #Αμφιθέα #Λάρισας
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Πηγή: skai.gr
