Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Αμφιθέα Λάρισας

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στην Αμφιθέα Λάρισας.

Για την πυρκαγιά μάλιστα ήχησε και το 112 καλώντας σε ετοιμότητα τους κατοίκους.

Ήδη προς το σημείο σπεύδουν Δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

