Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Αμφιθέα Λάρισας

Το 112 κάλεσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα

UPDATE: 18:01
Λάρισα- φωτιά στην Αμφιθέα

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στην Αμφιθέα Λάρισας.

Για την πυρκαγιά μάλιστα ήχησε και το 112 καλώντας σε ετοιμότητα τους κατοίκους.

Ήδη προς το σημείο σπεύδουν Δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

