Της Έλενας Γαλάρη

Διαψεύδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων πληροφορίες που θέλουν να έχει δοθεί εντολή προς τα αστυνομικά όργανα να μη συλλαμβάνουν με την αυτόφωρη διαδικασία βαριά μεθυσμένους οδηγούς τα Σαββατοκύριακα στα Χανιά.

Αναφορικά με το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 22χρονο, η εισαγγελία Χανίων αναφέρει ότι εκείνο το βράδυ ουδέποτε ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας είτε από τα αστυνομικά όργανα, είτε από άλλον εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής, ότι ο 45χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν υπήρξε ούτε και προφορική εντολή να αφεθεί ελεύθερος, γιατί δεν υπήρξε σύλληψή του.

Η ανακοίνωση

«Σχετικά με δημοσιεύματα περί ύπαρξης πάγιας εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων για τη μη σύλληψη από τα επιλαμβανόμενα αστυνομικά όργανα υπαιτίων που καταλαμβάνονται να οδηγούν τροχοφόρα οχήματα ευρισκόμενοι υπό την επίδραση οινοπνεύματος σε ποσοστό που να θεμελιώνει πλημμεληματική παράβαση, προς ενημέρωση και αποκατάσταση της αλήθειας καθιστούμε γνωστά τα εξής:

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων δεν έχει δοθεί εντολή ή οδηγία, γραπτή ή προφορική, προς τις αστυνομικές αρχές για μην προβαίνουν στη σύλληψη δραστών που καταλαμβάνονται να διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Είναι δε αυτονόητο ότι οι πλημμεληματικές περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια μέθης με ανευρεθέν υψηλό ποσοστό οινοπνεύματος ή καθ΄ υποτροπήν ή όταν συνδυάζονται με επιπλέον παραβάσεις (όπως οδήγηση άνευ διπλώματος, αρθρ. 94 Ν.2696/1999, ή επικίνδυνη οδήγηση, αρθρ. 290 Α ΠΚ), δεν δύνανται να αξιολογηθούν ως ασήμαντα ή ήσσονος βαρύτητας πλημμελήματα, κατά την έννοια του αρθρ. 119 ε΄ του π.δ. 141/1991, ώστε υπό τις προϋποθέσεις του νόμου να είναι επιτρεπτή η μη σύλληψη του δράστη στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ουδέποτε ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων, είτε από τα επιληφθέντα αστυνομικά όργανα είτε από άλλον εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής, ότι ο δράστης που αναφέρεται στα δημοσιεύματα κατελήφθη (σε χρόνο προ του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος) να διαπράττει το αδίκημα της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και προφανώς ουδέποτε εδόθη εντολή από τον Εισαγγελέα να αφεθεί αυτός ελεύθερος (αφού δεν υπήρξε καν σύλληψή του από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα).

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων μόλις έλαβε γνώση όλων των δεδομένων της υπόθεσης διέταξε τον σχηματισμό δικογραφίας και τη σύλληψη των επιληφθέντων αστυνομικών και αφού αυτοί προσήχθησαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα παραγγέλθηκε η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση ενδελεχέστερα και προς πάσα κατεύθυνση ως προς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ή και οποιοδήποτε άλλο τυχόν προκύψει, καθώς και σε βάρος οποιουδήποτε υπευθύνου τυχόν ανακύψει από την έρευνα».

Πηγή: skai.gr

