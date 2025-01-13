Άρχισε από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 63/31.12.2024/τ. .Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση 97 μόνιμων θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1995 έως και το 2004.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας (σελ. 4791 & 4792 της προκήρυξης) οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Στοιχείων διεύθυνσης κατοικίας η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης διαδρομής: myaade > ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ > ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ > ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ > ΕΚΔΟΣΗ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 14:00.

Σημαντική επισήμανση για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου:

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο 20ψήφιος κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

