Τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιήσει τους επόμενους μήνες το υπουργείο Υγείας, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας η ηγεσία του κάνοντας λόγο για «βραχιολάκι» με σκοπό την ιχνηλάτηση των χρόνων αναμονής σε κάθε στάδιο της εφημερίας, για διεύρυνση του ωραρίου των Κέντρων Υγείας αστικού τύπου ώστε να δέχονται περιστατικά με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στις εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής, πρόσληψη νοσηλευτών και τραυματιοφορέων, όπως επίσης και κτιριακές ανακαινίσεις των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, από αρχές Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 4 νοσοκομεία ένα νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΤΕΠ. Πρόκειται για το Ιπποκράτειο, το Λαϊκό, τον Ευαγγελισμό και το Κωνσταντοπούλειο. Οι ασθενείς θα προμηθεύονται ένα βραχιολάκι με QR code κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο και ένα ειδικό κέντρο επιτήρησης της κίνησης των ΤΕΠ θα επιβλέπει πόσοι ασθενείς έχουν εξυπηρετηθεί και σε ποιους χρόνους.

Επίσης, με μια νέα ψηφιακή υποδομή (ενδεχομένως μέσω του My Health App) και οι ίδιοι οι ασθενείς θα βλέπουν από το κινητό τους πόση είναι η αναμονή σε κάθε νοσοκομείο στα Επείγοντα, ώστε να κατευθύνονται στα ΤΕΠ με τη λιγότερη αναμονή. Στο σύστημα εφημεριών αναμένεται να μπουν μάλιστα και ορισμένα Κέντρα Υγείας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν προσλήψεις στα ΤΕΠ και συγκεκριμένα 229 νοσηλευτών, 233 ατόμων – λοιπό προσωπικό, 19 γιατρών ΤΕΠ 1ης ΥΠΕ, 18 γιατρών ΤΕΠ 2ης ΥΠΕ και 100 τραυματιοφορέων.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη κτιριακές ανακαινίσεις των Τμημάτων Επειγόντων. Ενδεικτικά, στο νοσοκομείο «Αττικόν» από 1.000 τ.μ το ΤΕΠ γίνεται 5.000 τ.μ. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου περιλαμβάνει αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα ΤΕΠ (συνολικού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ).

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει και αφορά στην καθοδήγηση των πολιτών μέσα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Αναμένεται να τοποθετηθούν 25 στελέχη του Ερυθρού Σταυρού στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής τα οποία θα βοηθούν τους πολίτες με έγγραφα, ιατρεία, κατεύθυνση πού πρέπει να περιμένουν, κτλ.

«Είναι μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, καθώς κανείς δεν πάει στην εφημερία επειδή το θέλει» όπως τόνισε ο υπουργός υγείας, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ρύθμιση για ελεύθερο wifi στους χώρους των εφημεριών καθώς και για λειτουργία τηλεοράσεων ώστε να γίνεται πιο εύκολη η αναμονή.

Επίσης, ανακοινώθηκε η διεύρυνση του ωραρίου των Κέντρων Υγείας αστικού τύπου, ώστε να αποσυμφορούνται οι εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής, αλλά και κτηριακές ανακαινίσεις των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Στο «Αττικόν» συγκεκριμένα, από 1.000 τ.μ. που είναι τα ΤΕΠ, θα γίνουν 5.000 μετά από την ανακαίνιση. Το ίδιο ισχύει και στον «Ευαγγελισμό», που έχει σταματήσει η πρωινή λειτουργεία των εφημεριών λόγω των κτηριακών ανακαινίσεων. Αυτές οι νέες υποδομές θα φέρουν μεγάλη βελτίωση της εικόνας και της εξυπηρέτησης των ασθενών, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας.

Νέος τρόπος καταχώρησης ηλεκτρονικών ραντεβού

Επίσης, ανακοινώθηκε και ο νέος τρόπος καταχώρησης των ηλεκτρονικών ραντεβού με γιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, στην οποία συμμετέχουν όλες οι δημόσιες δομές Υγείας, 3.500 ιδιώτες γιατροί ειδικότητας συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως τα βήματα για τον χρήστη της πλατφόρμας είναι απλά: Αρχικά θα πρέπει να κάνει ταυτοποίηση με τα στοιχεία του μέσω gov.gr. Στη συνέχεια καταχωρεί το ΑΜΚΑ του, επιλέγει νέο ραντεβού και το σύστημα γρήγορα και εύκολα του εμφανίζει τον συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του και τον ενημερώνει για το πότε έχει διαθέσιμο ραντεβού. Η επιβεβαίωση του ραντεβού γίνεται με έγκριση από τον ιατρό.

«Στόχος του σχεδίου είναι να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής», τόνισε στην αρχή της Συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να μηδενιστεί σημείωσε και πρόσθεσε πως λόγω της αύξησης των ιώσεων υπάρχει αύξηση της κίνησης στα ΤΕΠ αυτό το διάστημα.

«Τις ημέρες μεγάλης εφημερίας, όπως μετά τις γιορτές, όταν αυξάνονται οι νόσοι του αναπνευστικού (γρίπη, Covid, RSV), τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση. Σήμερα, δεν υπάρχει μέσος χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Υπολογίζουμε ότι κυμαίνεται στις 8-9 ώρες», ανέφερε συγκεκριμένα.

Διευκρίνισε δε ότι οι αλλαγές αφορούν τους περιπατητικούς ασθενείς, όχι τα σοβαρά περιστατικά ή αυτά που μεταφέρονται με ασθενοφόρα. «Εάν φτάσουμε τον χρόνο αναμονής στις πέντε ώρες, θα είναι μια σημαντική πρόοδος. Όταν όμως αγγίζουμε το δεκάωρο, αυτό είναι προβληματικό. Για αυτό δημιουργήσαμε ένα νέο πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγωγή όλων των διαθέσιμων ραντεβού από δημόσια νοσοκομεία στην πλατφόρμα "FindDoctors" αποσκοπεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στη διευκόλυνση των πολιτών για εύκολη αναζήτηση και κλείσιμο ιατρικών ραντεβού και εξοικονόμηση χρόνου χωρίς τηλεφωνικές επικοινωνίες ή φυσική παρουσία. Αυτό συμβάλλει και στην καλύτερη λειτουργικότητα του συστήματος καθώς πλέον υπάρχει συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων ραντεβού ανά νοσοκομείο και ειδικότητα και άμεση επιβεβαίωση ραντεβού μέσω μηνύματος ή email.

Στα οφέλη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, είναι η μείωση χρόνων αναμονής, η αποσυμφόρηση τηλεφωνικών κέντρων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας του συστήματος υγείας.

Μέσα στον Φεβρουάριο, θα λειτουργεί και εφαρμογή (app) για το κινητό τηλέφωνο και ο πολίτης θα μπορεί να κλείνει εκεί ραντεβού χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος πρόσθεσε πως «θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα τηλεφωνικά ραντεβού, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας».

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Ποια Κέντρα Υγείας, θα συμμετάσχουν στις εφημερίες»

Παίρνοντας τον λόγο η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου αναλαμβάνουν ήδη περιστατικά, απλώς δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.

Κάποια από αυτά είναι τα Κέντρα Υγείας: Αλεξάνδρας (τελεί σε 24ωρη εφημερία), Καλλιθέας, Αμαρουσίου, Ραφίνας (σε 24ωρη βάση) Βάρης – Μεγάρων – Ελευσίνας (σε 24ωρη εφημερία), Κερατσινίου (7 το με 9 το βράδυ).

Μάλιστα όπως ανακοίνωσε η κυρία Αγαπηδάκη, για να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, θα γίνουν άμεσα 50 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα κέντρα υγείας που θα αρχίσουν σταδιακά να υποστηρίζουν τις εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική.

Μάριος Θεμιστοκλέους: Σταδιακά οι αλλαγές

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασε από την πλευρά του το αναλυτικό σχέδιο για τη βελτίωση των συνθηκών στις εφημερίες. Τόνισε ότι το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς μόνο τα νοσοκομεία της Αττικής εξυπηρετούν καθημερινά περίπου 2.000 ασθενείς.

Οι προγραμματισμένες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των περιστατικών και στη μείωση των χρόνων αναμονής, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Οι αλλαγές όπως είπε θα γίνουν σταδιακά και όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Οι αλλαγές αυτές κινούνται σε 7 άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η ψηφιακή αναβάθμιση, οι οργανωτικές αλλαγές, η προσθήκη εθελοντών κ.ά.

Θα υπάρχει κέντρο που θα ελέγχει την εφημερία, ώστε να έχουμε διάχυση των περιστατικών και συντονισμός, κυρίως μεταξύ των ασθενών που προσέρχονται με το ΕΚΑΒ. Μία άλλη αλλαγή θα είναι η συμμετοχή των Κέντρων Υγείας στις εφημερίες.

«Κάποιες φορές η εφημερία θυμίζει εικόνες πολέμου και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και εμείς δεν βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά αναζητούμε λύσεις», τόνισε από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι σύντομα θα γίνουν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και ότι οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι γιατροί των ΤΕΠ της 1ης ΥΠΕ σύντομα θα ενταχθούν στα νοσοκομεία, και θα ακολουθήσουν αυτοί στα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

Παράλληλα, υπάρχει πρόγραμμα πρόσληψης 500 τραυματιοφορέων από τον ΟΑΕΔ, που σύντομα ξεκινούν να εργάζονται στα νοσοκομεία. Από αυτούς, οι 100 τραυματιοφορείς θα ενταχθούν στα ΤΕΠ.

Πηγή: skai.gr

