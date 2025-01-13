Πλημμύρες σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην Αττική. Μάλιστα, σε απίστευτες εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ φαίνεται πως φορτηγό της ΕΥΔΑΠ στάθμευσε, με τη ρόδα πάνω στο καπάκι του φρεατίου για να μην εκτιναχτεί, γεμίζοντας λύματα τον κεντρικό δρόμο.

«Αυτή τη φορά ευτυχώς είχαμε τη συνδρομή της ΕΥΔΑΠ και έτσι γλιτώσαμε τα χειρότερα», δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

Με ειρωνική διάθεση σημείωσε πως: «Είναι όλα λειτουργικά και έγινε γίνει μια αντικατάσταση του πανελλαδικά πασίγνωστου καπακιού της αποχέτευσης και έχει αντικατασταθεί με ένα καινούριας τεχνολογίας, ασφαλές καπάκι. Η ΕΥΔΑΠ έχει εδώ τρία αυτοκίνητα και ήταν από χτες το βράδυ εδώ. Το ένα από αυτά έχει παρκάρει με τη ρόδα του να είναι πάνω στο καπάκι για να μην πεταχτεί. Είναι οι νέες τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί αλλά αυτό θα εκλείψει οριστικά όταν φτιαχτεί ο δεύτερος αγωγός, στον οποίον έχει δεσμευτεί η ΕΥΔΑΠ από πέρυσι και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες. Γιατί τώρα, όποτε βρέχει, να έρχεται να παρκάρει ένα μηχάνημα της ΕΥΔΑΠ από πάνω, δεν είναι ότι πιο λειτουργικό».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνεχίζει λέγοντας πως: «Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άλλος και δεν δικαιούται να το κάνει άλλος πέρα από την ΕΥΔΑΠ, διότι μπορεί να γίνει ζημιά αν μπει όχημα από πάνω».

«Αν δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από τους φορείς και ήμασταν μόνοι μας, πάλι θα είχαμε εικόνες πλημμύρας. Ευτυχώς είναι ο αρμόδιος διαχειριστής του δικτύου της αποχέτευσης και συνδράμει», σημειώνει.

Για το πώς προχωρά το σχέδιο με τον δεύτερο αγωγό, ο κ. Κονδύλης αναφέρει πως «η μελέτη ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους 2 με 2.5 μήνες και μετά θα ξεκινήσει η κατασκευή. Αν όλα πάνε καλά, τέλος της χρονιάς θα έχουμε τελειώσει με αυτό το μαρτύριο δεκαετιών».



