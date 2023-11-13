Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μποτιλιάρισμα 1,5 χλμ αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λ. Σχιστού στο ρεύμα προς τον Σκαραμαγκά.
Καθυστερήσεις στη Λ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά.
Επίσης προβλήματα υπάρχουν:
- Στην άνοδο της Κηφισού από το Αιγάλεω προς την Νέα Χαλκηδόνα.
- Στην κάθοδο Κηφισού από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι.
- Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης
- Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από τον Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας
- Στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
- Στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου
- Στον ανοδικο άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου
Πηγή: skai.gr
