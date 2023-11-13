Λογαριασμός
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 09:51
Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα 1,5 χλμ αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λ. Σχιστού στο ρεύμα προς τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις στη Λ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά.

Επίσης προβλήματα υπάρχουν:

  • Στην άνοδο της Κηφισού από το Αιγάλεω προς την Νέα Χαλκηδόνα.
  • Στην κάθοδο Κηφισού από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι.
  • Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης
  • Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από τον Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας
  • Στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό
  • Στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου
  • Στον ανοδικο άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου
