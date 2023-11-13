Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα 1,5 χλμ αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λ. Σχιστού στο ρεύμα προς τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις στη Λ. Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά.

Επίσης προβλήματα υπάρχουν:

Στην άνοδο της Κηφισού από το Αιγάλεω προς την Νέα Χαλκηδόνα.

Στην κάθοδο Κηφισού από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι.

Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης

Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από τον Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας

Στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

Στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου

Στον ανοδικο άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.