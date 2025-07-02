Σοκαριστικές εικόνες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το «μπλόκο» της τροχαίας στη Βουλιαγμένη.

Αστυνομικός τη γλίτωσε παρά τρίχα και δεν παρασύρθηκε από μηχανή μεγάλου κυβισμού.

Τα περιπολικά της τροχαίας είχαν αποκλείσει μεγάλο μέρος του δρόμου, προχωρώντας σε ελέγχους και σταματώντας οδηγούς μηχανών που δεν φορούσαν κράνος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνονται τρεις μοτοσικλέτες, μετά από σήμα των αστυνομικών έχουν σταματήσει, ενώ μία εξ αυτών επιταχύνει και διαφεύγει.

Ένας ακόμη οδηγός μοτοσικλέτας επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο αστυνομικός της τροχαίας βγήκε μπροστά, σταμάτησε τον αναβάτη και τον έβγαλε στην άκρη του δρόμου.

Πηγή: skai.gr

