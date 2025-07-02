Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολλά προβλήματα παρουσιάζονται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τις πιο μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα να σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν, επίσης, οι οδηγοί στην οδό Αμερικής καθ' όλο το μήκος της λόγω έργων, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην άνοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό προς την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

