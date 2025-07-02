Μια απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 1 Ιουλίου στο δρόμο Ερέτριας- Αμαρύνθου στην Εύβοια. Αγροτικό όχημα με κατεύθυνση προς Αμάρυνθο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και παραλίγο να συγκρουστεί με αυτοκίνητα που περνούσαν εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Οπως αναφέρουν στο evima.gr οδηγοί από διερχόμενα αυτοκίνητα, το αγροτικό κατέγραφε τρελή πορεία και μία κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και μία στο κανονικό ρεύμα. Ειδικά στο ύψος του νεκροταφείου στην Αμάρυνθο από θαύμα δεν προκλήθηκε σοβαρό τροχαίο, καθώς το αγροτικό πέρασε ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα.

Πυροσβεστικό όχημα που επέστρεφε από κατάσβεση φωτιάς ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, ενώ παράλληλα συνόδευε το αγροτικό και προσπαθούσε να προφυλάξει και να προστατεύσει τα διερχόμενα οχήματα.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ακινητοποίησε το αγροτικό όχημα διερευνώντας το συμβάν, κάνοντας αλκοτέστ το οποίο έδειξε ότι ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

