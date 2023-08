Τρίπολη: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Ελλάδα 07:57, 08.08.2023 linkedin

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της μέρας ξεκινούν τις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα