Για απάτη συνελήφθη ένας υπό καθαίρεση Αρχιμανδρίτης από τα Τρίκαλα, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές την τελευταία 5ετία για ανάλογες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr ο συγκεκριμένες κληρικός -ο οποίος διεγράφη από τα μητρώα της εκκλησίας με το ερώτημα της καθαίρεσης και παραμένει και εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης στα δικαστήρια- φέρεται να πρωταγωνίστησε σε απάτη στην περιοχή της Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα, φέρεται να επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα, ζητώντας της το ποσό των 20.000 ευρώ για να χειρουργηθεί ο γιος της, που δήθεν είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Η γυναίκα του ζήτησε να περάσει από το σπίτι δίνοντάς του 3.500 ευρώ που είχε για ώρα ανάγκης.

Η κίνηση έγινε αντιληπτή από τον γιο της που διαμένει σε διπλανό σπίτι και ο οποίος τον ακολούθησε.

Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία και ο υπό καθαίρεση κληρικός εντοπίστηκε και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, ενώ φέρεται να επιχείρησε να εξαπατήσει και άλλη ηλικιωμένη την ίδια μέρα, με τον ίδιο τρόπο.

Σημειώνεται πως η πρώτη απάτη για την οποία παραπέμπεται με το ερώτημα της καθαίρεσης έγινε σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας τον Δεκέμβριο του 2022 ο νεαρός κληρικός φερόταν να διαχειρίζεται αποκλειστικά και εν αγνοία άλλου ημεδαπού και τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δοθεί για δήθεν έρανο, στους οποίους είχε κατατεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.922,50 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση οφειλών του ημεδαπού.

Ο τελευταίος, ένας νεαρός 23 ετών τότε, ισχυρίστηκε ότι ναι μεν είχε σχέσεις με τον κληρικό, αλλά ότι εκείνος δρούσε εν αγνοία του και ότι από τα χρήματα του εράνου δεν πήρε παρά ελάχιστα.

