Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (25/2) κοντά στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, διερχόμενο ΙΧ, πυροβόλησε τον οδηγό και τον συνοδηγό άλλου οχήματος στο Δενδροπόταμο και συγκεκριμένα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από το περιστατικό τραυματίστηκε θανάσιμα ο τουρκικής καταγωγής, 45χρονος συνοδηγός και τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του συγκεκριμένου αυτοκινήτου -κατά δήλωσή του 39 ετών- και επίσης τουρκικής καταγωγής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου ή των ατόμων που άνοιξαν πυρ, ενώ έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι και ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.