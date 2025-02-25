Αναμορφωτικά μέτρα επέβαλε δικαστήριο ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη σε νεαρό που παραπέμφθηκε σε δίκη για τον θάνατο, από αμέλεια, του 15χρονου φίλου του, πριν από 3 χρόνια, όταν περιεργαζόμενος την κυνηγετική καραμπίνα του πατέρα του, αυτή εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα στο κεφάλι.

Το δικαστήριο αποφάσισε να ανατεθεί για 3 χρόνια η επιμέλεια του 17,5 ετών (σήμερα) κατηγορούμενου σε επιμελητή ανηλίκων και να παράσχει για 9 μήνες κοινωφελή εργασία. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο αφαίρεσε από τους γονείς του την επιμέλειά του.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2022, ανήμερα της Μ. Παρασκευής, την ώρα που οι δύο φίλοι βρίσκονταν μόνοι τους στο διαμέρισμα του κατηγορούμενου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο ανήλικος θέλησε να δείξει στον άτυχο φίλο του τις δύο κυνηγετικές καραμπίνες που κατείχε νόμιμα ο πατέρας του και καθώς περιεργαζόταν τη μία απ' αυτές συνέβη το μοιραίο.

Για την υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος και ο πατέρας, μεταξύ άλλων για πλημμελή φύλαξη όπλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.