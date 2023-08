Τριαντόπουλος: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για αρωγή στους πυρόπληκτους Ελλάδα 09:23, 02.08.2023 linkedin

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις αιτήσεις υπαγωγής στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους