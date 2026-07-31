Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε το ράλι της μετοχής της Microsoft (+15,51%), ανακάμπτοντας έτσι από τις σημαντικές απώλειες της προχθεσινής συνεδρίασης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 613,92 μονάδων (+1,19%), στις 52.208,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 679,23 μονάδων (+2,78%), στις 25.122,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 121,48 μονάδων (+1,66%), στις 7.437,63 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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