Ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε χθες Πέμπτη τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγκεν μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακο Θέουτα κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.

Το μήνυμα του ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή)».

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υποστηρίζει την επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία, στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πώς η επιλογή της Κυβέρνησης της Μαδρίτης να δώσει την ισπανική υπηκοότητα, άρα ευρωπαϊκή, σε πάνω από 500.000 ανεξέλεγκτους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει την εμπορία ανθρώπων», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ, τονίζοντας ότι «η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Ταυτόχρονα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε νωρίτερα ότι η Ιταλία «είναι έτοιμη να παρέμβει με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσει τα σύνορά της και την ασφάλεια των πολιτών, όπως η παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία».

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Πηγή: skai.gr

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