Ασπρόπυργος: Από τσιγάρο η πρώτη έκρηξη – Η φωτιά επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο με προπάνιο

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χτες, Πέμπτη, στον Ασπρόπυργο, που έχει σαν απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, δύο εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες, πιθανότατα οξυγονοκόλληση στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη.

Εκτιμάται ότι κάποια από τις φιάλες ασετιλίνης που χρησιμοποιούνται για την οξυγονοκόλληση είχε διαρροή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη. Οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας απ’ αυτούς πριν χάσει τις αισθήσεις του πρόλαβε να πει στο πλήρωμα του πρώτου πυροσβεστικού οχήματος που έσπευσε στο σημείο πως «άναψα τσιγάρο και έγινε η έκρηξη», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

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Η πρώτη έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε έγιναν αντιληπτές από τους εργαζομένους παρακείμενων επιχειρήσεων που κινήθηκαν προς τον χώρο του συνεργείου για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Τη στιγμή εκείνη η φωτιά που μαινόταν επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί δεύτερη και πιο ισχυρή έκρηξη. «Ακούσαμε ένα μπαμ και πήγαμε να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί», δήλωσε στα στελέχη της Πυροσβεστικής η ιδιοκτήτρια παρακείμενης επιχείρησης logistics.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ακόμη τρεις επιχειρήσεις, με την Πυροσβεστική να καταφέρνει να τη θέσει υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα. Τις απογευματινές ώρες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προσήχθη ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, που απουσίαζε από την επιχείρηση τη στιγμή της έκρηξης. Εις βάρος του, όπως και εις βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου με το προπάνιο, που επίσης προσήχθη, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της πρόκλησης πυρκαγιάς και της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων με την αυτόφωρη διαδικασία.

Τις επόμενες ημέρες θα ελεγχθεί εάν η επιχείρηση διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας, καθώς και αν οι δύο βαριά τραυματίες υπάλληλοι απασχολούνταν νόμιμα. Σχετικά με την παρουσία του φορτωμένου με προπάνιο βυτιοφόρου στον χώρο του συνεργείου, τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής σχολιάζουν στην «Κ» ότι «αυτό είναι παράτυπο με δεδομένο ότι στον χώρο εκτελούνταν θερμές εργασίες με τη χρήση γυμνής φλόγας».

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

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