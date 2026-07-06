Θεσσαλονίκη: Η Αντιτρομοκρατική ζήτησε άρση απορρήτου για την επίθεση με τα γκαζάκια

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εντείνει τις έρευνές της για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Ν.Δ. Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας εκτιμούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η Αντιτρομοκρατική, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπόθεση, αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή κάθε στοιχείο, ώστε οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί να μετατραπούν σε αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για τη Δικαιοσύνη.

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκονται τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό (DNA) που ενδέχεται να έχουν εντοπιστεί σε ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας, στα υπολείμματα από το γκαζάκι και στο δοχείο που περιείχε το εύφλεκτο υγρό.

Παράλληλα, αναλύεται εκτενώς το υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι δράστες είχαν πραγματοποιήσει κατόπτευση των σημείων πριν από τις επιθέσεις, αλλά και να αποτυπωθούν οι κινήσεις τους τις προηγούμενες ημέρες.

Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται με τις καταθέσεις μαρτύρων, ώστε να συμπληρωθεί το παζλ της έρευνας.

Το σενάριο για τρεις ή και περισσότερους εμπλεκόμενους

Οι εκτιμήσεις της Αντιτρομοκρατικής συγκλίνουν στο ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Ωστόσο, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης, καθώς και επιπλέον πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν υποστηρικτικό ρόλο είτε στον σχεδιασμό είτε στην εκτέλεση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες προσέγγισαν πεζή τις πολυκατοικίες στα τελευταία μέτρα της διαδρομής τους και φαίνεται πως είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες πριν τοποθετήσουν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι αστυνομικοί ερευνούν επίσης εάν υπήρξαν συναντήσεις ή στάσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τις επιθέσεις.

Παράλληλα, παραμένει η εκτίμηση ότι η δεύτερη και μοιραία έκρηξη στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν η Αφροδίτη και ο Παναγιώτης Νέστορας, καθώς και ακόμη δύο ένοικοι, προκλήθηκε από την ανάφλεξη καυσίμου οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.



Πηγή: skai.gr

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