Η ΚΕΔΕ εκφράζει την συμπαράστασή της στους συλληφθέντες στην Πάρο

«Έντονη αποδοκιμασία και αντίθεση» εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη σύλληψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του εργαζομένου του Δήμου Πάρου, λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς, στο πλαίσιο εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «η σύλληψη και προσαγωγή τους έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 721 ν. 5314/2026, ιδιάζουσα δωσιδικία, εξαίρεση από συνοπτική αυτόφωρη διαδικασία των αιρετών). Και όλα αυτά, απλά για να τους ανακοινωθεί ότι θα γίνει περαιτέρω έρευνα για διακρίβωση ευθυνών των πραγματικά υπευθύνων».

Δεν παραλείπει να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους συλληφθέντες καθώς και στον Δήμο και τους κατοίκους του νησιού.

Πηγή: skai.gr

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