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ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

«Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

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ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού —και, ως εκ τούτου, του ευρωπαϊκού— εναέριου χώρου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΥΠΕΞ Ουκρανία ρωσική επίθεση Πολωνία εναέριος χώρος
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