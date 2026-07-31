«Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού —και, ως εκ τούτου, του ευρωπαϊκού— εναέριου χώρου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ», τονίζει.

#Greece condemns the Russian strikes that claimed the lives of civilians in Ukraine, as well as the violation of Polish—and therefore European—airspace. pic.twitter.com/eZtVjtI3od — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 30, 2026

Πηγή: skai.gr

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