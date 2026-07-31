Πάτρα: Φωτιά στην περιοχή Φλόκα – Μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περί τις 05:00 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.