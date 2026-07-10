Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και νησιά

Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται Σάμος, τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυρκαγιά

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, συγκεκριμένες περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Σάμος, τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, καθώς και περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Fotia

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά χάρτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο