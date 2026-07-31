Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο και Πάρο – Καλύτερη εικόνα σε Κάλυμνο και Άνδρο

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα για ένα ακόμη εικοσιτετράωρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για μια ακόμη νύχτα εξαντλητικές μάχες στα μέτωπα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν δραματικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μάχη με τις φλόγες στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου

Στο Ρέθυμνο, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε πολλαπλά μέτωπα, έκαψε γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Περισσότεροι από 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα επιχειρούν στα μέτωπα του Ρεθύμνου, ωστόσο καθηλωμένα ήταν την Πέμπτη τα εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, χωρίς να απειλούνται πλέον η ιστορική Μονή Πρέβελης και το μοναδικής φυσικής ομορφιάς φοινικόδασος. Η πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ξέσπασε στις 13:15 το μεσημέρι της Πέμπτης και εξαπλώθηκε γρήγορα φθάνοντας κοντά στην ιστορική Μονή Πρέβελης και την παραλία της περιοχής, λόγω των ανέμων που έφθαναν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα.

Δυστυχώς μπήκε η #φωτια στο Φοινικόδασος της Πρέβελης στο #Ρέθυμνο

Όλο αυτό το φυσικό κάλλος δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο 😢

video via Fito.kik pic.twitter.com/1qSjYqvTg8 — Penny Rage (@penny_rage) July 30, 2026

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στον Ασώματο, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων, λόγω των εξαιρετικά ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τρία ελικόπτερα, τα οποία αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στις λήψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων και των αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές Αμμούδι, Δαμνώνι, Λευκόγια, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού.

Από την πυρκαγιά τραυματίστηκε ένας 70χρονος κάτοικος, ο οποίος επιχειρώντας να προστατεύσει την εξοχική κατοικία του, υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

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Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαίρη Λιονή, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η νύχτα θα είναι ακόμη μία νύχτα αγωνίας για όσους επιχειρούν στο πεδίο.

Σύμφωνα με την ίδια, πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα αναμένονται αύριο να ενισχύσουν τα μέτωπα του νοτίου Ρεθύμνου και ειδικότερα την περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να αντικαταστήσουν και να ξεκουράσουν το προσωπικό που δίνει αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες. Όπως ανέφερε, ενισχύσεις έφθασαν και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Η κυρία Λιονή ξεκαθάρισε ότι η Μονή Πρέβελη δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, οι φλόγες έφτασαν μέχρι το φοινικόδασος της Πρέβελης, καίγοντας κάποια δένδρα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν χειρότερες συνέπειες.

Νωρίτερα, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι από αργά το απόγευμα η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν αισθητά βελτιωμένη. Όπως είχε επισημάνει, τις μεσημβρινές ώρες η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες άγγιξαν το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, απεγκλωβίστηκαν 59 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους έντασης 8 μποφόρ, ενώ όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ οι ριπές των ανέμων έφτασαν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις δυνάμεις που θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Σε μια δραματική εξέλιξη, το μεσημέρι της Πέμπτης αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στην Πάρο, η οποία καίει από τις 28 Ιουλίου σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται μεταξύ των περιοχών Καμάρι, Αγκαιριά και Άσπρο Χωριό, από τις οποίες οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω μηνυμάτων που εκδόθηκαν από το 112.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις, που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μοναχών από το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων στην Πάρο.

Όπως σημείωσε, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί που επικρατούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δημιούργησαν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Καλύτερη η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Άνδρο. Νέο μέτωπο ξέσπασε στις 14:00 περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης στην Παλαιόπολη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για την απομάκρυνση όσων βρισκόταν στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί και για όσους βρισκόταν στην περιοχή Κόλυμπος, με κατεύθυνση, μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου-Γαυρίου, προς τη Χώρα της Άνδρου.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συμμετείχε μέχρι να πέσει το σκοτάδι και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην Άνδρο παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη που επιχειρούσε στη φωτιά ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο, ωστόσο το ενεργό μέτωπο κατευθύνεται νοτιοανατολικά προς την περιοχή «Χαλή», εν μέσω ισχυρών ανέμων και έντονου θαλάσσιου κυματισμού, ο οποίος δεν βοήθησε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ασφαλή υδροληψία κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη βάση τους.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έως τα 6 μποφόρ. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.

Λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Δείτε όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών από τα πύρινα μέτωπα της χώρας ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

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