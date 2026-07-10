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Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα  

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Ήρων

Χωρίς εκπλήξεις διεξάγεται η κυκλοφορία σήμερα, Παρασκευή, στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφ. Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα. 

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Λεωφ. Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών και στην κάθοδο της Λεωφ. Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΡΩΝ - κίνηση
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