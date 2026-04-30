Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στον Πειραιά

Τις απογευματινές ώρες χθες, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί (υπήκοοι Τουρκίας) 26, 39 και 45 ετών, για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών»

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκε έρευνα σε Ι.Χ. όχημα με οδηγό τον 45χρονο, όπου βρέθηκε κάτω από το κάθισμα νάιλον συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης μεικτού βάρους τριών γραμμαρίων και τεσσάρων δεκάτων αυτού (3,4 γρ), ενώ κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκε το ποσό των εξακοσίων ογδόντα ευρώ (680€), τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν οι ανωτέρω συλληφθέντες, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους εννιακοσίων ογδόντα εννέα γραμμαρίων και ενός δεκάτου του γραμμαρίου (989,1 γρ), τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μια διόπτρα, ένα δίκυκλο και ένα Ε.Ι.Χ. όχημα.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.