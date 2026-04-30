Σοβαρή υπόθεση παράνομου οίκου ευγηρίας, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ηλικιωμένοι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία συγγενούς μιας εκ των φιλοξενούμενων στον χώρο, που βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Από την Αστυνομία έχει συλληφθεί η 72χρονη ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενη έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια, αλλά και παράβαση του νόμου για την προστασία των ζώων, καθώς, εκτός των άλλων είχε και ζώα στον ίδιο χώρο, για τα οποία, μάλιστα, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 6.500 ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι. ... Η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι «η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ».

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 72χρονης μετά από καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης που φιλοξενείτο στον οίκο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της ζήτησε εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα αρχικώς, για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω. Η γυναίκα πήρε τότε την μητέρα της και την μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Μετά από αυτό έγινε έφοδος από αστυνομικούς και υπαλλήλους της Περιφέρειας στο διαμέρισμα, που λειτουργούσε ως χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων χωρίς άδεια, όπου βρήκαν ακόμα τέσσερις γυναίκες με προβλήματα υγείας.

Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης, η οποία το Σάββατο 2 Μαΐου θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες φιλοξενούμενες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν 4 ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-4-2026 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 72χρονη ημεδαπή η οποία λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στερούμενη απαιτούμενης άδειας λειτουργίας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των -650- ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Όταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση δια ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -5.300- ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν -4- ηλικιωμένες φιλοξενούμενες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν -4- ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.