Ένταλμα σύλληψης για 59χρονο που ξυλοκόπησε 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος του 59χρονου που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της 23χρονης στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης. Εις βάρος του 59χρονου, που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 25 Απριλίου στην οδό Αριστοξένου όταν η 23χρονη κατά την προσπάθεια της να σταθμεύσει το όχημα της ο 59χρονος εκνευρίστηκε καθώς θεώρησε πως εμπόδιζε τη μοτοσυκλέτα του. Ο 59χρονος ξεκίνησε να βρίζει την 23χρονη και στη συνέχεια της επιτέθηκε χτυπώντας την στο πρόσωπο και την πέταξε στο έδαφος. Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα στο πρόσωπο και κάταγμα στο πόδι.

Πηγή: skai.gr

