Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για μία 44χρονη, για την οποία διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για συναφή αδικήματα.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνες σε σπίτια από αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών, Πληροφοριακών και Ειδικών Δράσεων. Στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (ανάλογα με την περίπτωση 12,7 και 5,2 γραμμαρίων).

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως ληστεία, κλοπή, εγκληματική οργάνωση και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι εις βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.