Τραυματισμός διακινητή και τριών μεταναστών από ανατροπή οχήματος Ελλάδα 14:51, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης