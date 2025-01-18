Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μυστήριο με τραυματισμένο 35χρονο που μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ από τον Πύργο - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Ο 35χρονος άνδρας μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, ενώ έφερε σοβαρό τραύμα στον τράχηλο 

Τραυματισμένος 35χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ από τον Πύργο - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Με τραύμα στον τράχηλο μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο του Πύργου στο ΚΑΤ, ένας 35χρονος άνδρας από την Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος χειρουργήθηκε και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για το περιστατικό, καθώς το τραύμα του 35χρονου προήλθε είτε από πυροβόλο όπλο ή από μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: νοσοκομείο Πύργος τραυματίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark