Τραυματισμένος 35χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ από τον Πύργο - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Με τραύμα στον τράχηλο μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο του Πύργου στο ΚΑΤ, ένας 35χρονος άνδρας από την Αλβανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος χειρουργήθηκε και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για το περιστατικό, καθώς το τραύμα του 35χρονου προήλθε είτε από πυροβόλο όπλο ή από μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

