Συναγερμός στη Λάρισα: Φωτιά σε εργοστάσιο ξύλου στην ΒΙΠΕ -Βίντεο

 Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Συναγερμός στη Λάρισα: Φωτιά σε εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, λόγω πυρκαγιάς στην Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επεξεργασίας ξύλου, ενώ στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με στόχο την αποφυγή της επέκτασής της στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

