Συναγερμός στη Λάρισα: Φωτιά σε εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, λόγω πυρκαγιάς στην Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επεξεργασίας ξύλου, ενώ στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με στόχο την αποφυγή της επέκτασής της στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.

