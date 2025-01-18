Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» κατά την άφιξη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου «Αθανάσιος Στεφανόπουλος».

Σύμφωνα με το tempo24.news, o υπουργός υγείας, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνάντησε τους εργαζόμενους με έναν εξ αυτών να τον καλεί στα εσωτερικά του νοσοκομείου προκειμένου να δει «τα χάλια του νοσοκομείου μέσα». Ακολούθησε έντονος διάλογος με συνδικαλιστές και εργαζόμενους.

Ο Υπουργός Υγείας στη συνέχεια συμμετείχε στα εγκαίνια του κτιρίου της Πυρηνικής Ιατρικής και του ΡET/SCAN.

Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό διαγνωστικό μηχάνημα που αφορά κυρίως τους ογκολογικούς ασθενείς και η απόκτηση του οποίου αποτελεί δωρεά του ευεργέτη της Πάτρας Αθανάσιου Στεφανόπουλου.

Τo PET-Scan είναι χρήσιμο για την εκτίμηση ενός ευρέος φάσματος παθήσεων, κυρίως όμως των κακοηθειών. Τα καρκινικά κύτταρα απεικονίζονται ως εντονότερα «φωτεινά» σημεία, με αποτέλεσμα να μπορούν να εντοπιστούν ευκολότερα οι περιοχές που νοσούν.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και εκεί εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου και τον περιμέναν με πανό και συνθήματα.

Πηγή: skai.gr

