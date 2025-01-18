Άφησε τη ζωή της στην Ελλάδα και έφυγε μαζί με το σύζυγό της για την Ανατολική Αφρική, όπως είπε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη η Κέλλυ Ηρακλή.

Όπως εξήγησε η κ. Ηρακλή, ο άνδρας της, ο οποίος κατάγεται από τη Ρουάντα, είχε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες εκεί, με αποτέλεσμα να τον ακολουθήσει και η ίδια στο Κιγκάλι.

«Η ζωή τα φέρνει λίγο παράξενα καμία φορά. Μείναμε εδώ, φτιάξαμε τη ζωή μας. Είμαστε 5 χρόνια εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε χειμώνα, δεν έχουμε κρύο, δεν έχουμε πολύ ζέστη», είπε η κα. Ηρακλή

Η ίδια ασκώντας ένα διαφορετικό επάγγελμα από αυτό που ακολουθούσε στην Ελλάδα, άνοιξε γραφείο ταξιδίων και οργανώνει προσωπικές ξεναγήσεις στη Ρουάντα και γειτονικές χώρες. Όπως είπε η ίδια,«έρχονται ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο για να κάνουν το gorilla trekking. Βλέπουμε από πολύ κοντά τους γορίλες. Είναι η απόλυτη εμπειρία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.