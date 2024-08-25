Σε νέες καταγγελίες προχώρησε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Ο πατέρας που αναζητά απαντήσεις για το θάνατο του γιου του προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του ιδιοκτήτη του μοιραίου λούνα παρκ, σχετικά με τις συναλλαγές του με τον Δήμο Κασσάνδρας.

Υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν παροπλισμένο, προοριζόταν για παλιοσίδερα και επισκευάστηκε πρόχειρα «για να λειτουργήσει με κίνδυνο της ζωής των επιβαινόντων. Απορία προκαλεί πως το παιχνίδι αυτό έπαιρνε μέχρι πέρσι πιστοποιήσεις καταλληλότητας».

«Το μηχάνημα αυτό είναι μια ιδιοκατασκευή στη Θεσσαλονίκη, η οποία αγοράστηκε από έναν αντίστοιχο επιχειρηματία στην Κατερίνη, που το είχε παροπλισμένο από το 2010. Το συγκεκριμένο το αγόρασε ως σκραπ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας το 2020, με τη λογική να το πάει στη Βουλγαρία για να το ανασκευάσει. Το μηχάνημα λοιπόν από το 2020 παίρνει βεβαιώσεις μεγάλων εταιριών για την αξιοπιστία του», καταγγέλλει ο πατέρας ο οποίος για δεύτερη φορά μέσα σε 24ώρες στρέφει τα βέλη του στη δημοτική αρχή Κασσάνδρας για απευθείας αναθέσεις που λάμβανε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

«Έχω στα χέρια μου, πλέον επίσημα με δημόσια έγγραφα τη σχέση του δήμου με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, με απευθείας αναθέσεις χωρίς υπογραφή και χωρίς να περάσει από δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχει σχέση δήμου και συγκεκριμένου επιχειρηματία τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, με απευθείας αναθέσεις και εντάλματα πληρωμών.

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει έγγραφο με ημερομηνία 21/12/2021 (Φώτο έγγραφο) με το οποίο ο ιδιοκτήτης του μοιραίου λούνα παρκ αναλαμβάνει να στήσει εγκατάσταση με φουσκωτά παιχνίδια για την περίοδο της πρωτοχρονιάς στο δήμο Κασσανδρείας. Μάλιστα όπως καταγγέλλει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη, όλα τα παιχνίδια εμφανίζονται να έχουν πάρει έγκριση από τεχνικό που υπέγραψε υπεύθυνες δηλώσεις για την καταλληλότητα τους.

Μάλιστα σύμφωνα με το χρηματικό ένταλμα πληρωμής, η σύζυγος του επιχειρηματία λαμβάνει χρηματικό ποσό 1500 €.

