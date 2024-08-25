Τρισάγιο στη μνήμη του 19χρονου, που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής - όπου διασκέδαζε με την οικογένεια του - έγινε σήμερα με πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής.

Το τρισάγιο έγινε παρουσία του πατέρα του στο σημείο του δυστυχήματος όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός.

Όπως επισήμανε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής, «προσπαθούμε όλοι να καταλήξουμε και να ξεκαθαρίσουμε πλέον, στο ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχω στα χέρια μου επίσημα δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση του δήμου με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, με απευθείας αναθέσεις του 2021 χωρίς να υπογράφει και να υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου».

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού άφησαν λίγα λουλούδια έξω από το μοιραίο λούνα παρκ.

Νωρίτερα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου, του Πευκοχωρίου, με πρωτοβουλία του ιερέα και του εκκλησιαστικού συμβουλίου.

Αύριο ο πατέρας του 19χρονου αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πολύγυρου, προκειμένου να καταθέσεις μηνύσεις και κατά μηχανικού, ο οποίος πιστοποιούσε ότι τα μηχανήματα του λούνα παρκ ήταν κατάλληλα να λειτουργούν.

