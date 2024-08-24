Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ στη Χαλκιδική - Τι δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πατέρας του 19χρονου

Με ραγδαίο ρυθμό, η μια αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του μοιραίου λούνα παρκ στο Πευκοχώρι. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης του εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το δήμο Θερμαϊκού όπου λειτουργούσε με το "έτσι θέλω" παγοδρόμιο.

Για ύποπτες συναλλαγές του δήμου Κασσάνδρας με τον επιχειρηματία του μοιραίου Λούνα παρκ, έκανε λόγο ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη, μιλώντας αποκλειστικά στον ΣΚΑΙ.

Τι δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του 19χρονου ανέφερε ότι: «Τα ξημερώματα μου ήρθε μια πληροφορία, η οποία είναι βάσιμη, για τη συνεργασία του δήμου με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία και προεκλογικά και μετεκλογικά. Γνωρίζουμε αγαπητοί ότι είναι ένα πολύ καλό αλισβερίσι όλο αυτό και με τους δήμους και με τις περιφέρειες και με το να πετάμε τις ευθύνες.

Ο εμπειρογνώμονας, Αναστάσιος Δέδες δήλωσε ότι: «Σάπια πράγματα, σωλήνες, συνδέσεις, πολλά πράγματα, απαράδεκτα, με μια κουβέντα τριτοκοσμικά και απορώ πως αυτή η εγκατάσταση δούλευε. Αυτή η εγκατάσταση είχε πιστοποιητικά, απορώ ποιος έδωσε αυτά τα πιστοποιητικά».

Ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ του τρόμου, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για την ψυχή του παιδιού του. «Δεν έχω δυο παιδιά, έχω τρία. Θα τους καθίσω εκεί που δεν φαντάζονται, έχω τόση δύναμη και όχι οργή στην ψυχή μου. Γιατί τα πάντα μπορούσα να δεχτώ, πλην να μου πειράξεις το παιδί μου. Μου το διαλύσανε κυριολεκτικά, μου το κάνανε κομμάτια το κρανίο.

Τα νέα στοιχεία για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ στη Χαλκιδική

Την ίδια στιγμή νέα στοιχεία για τις παράνομες πρακτικές του 58χρονου ιδιοκτήτη του μοιραίου λούνα παρκ, έρχονται στην επιφάνεια. Στην Κοζάνη προσπάθησε να συμμετάσχει σε διαγωνισμό με 3 παιχνίδια δίχως καμία πιστοποίηση και με 4 ληγμένα πιστοποιητικά.

Στον δήμο Θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης, είχε υπογράψει σύμβαση 60 ημερών για τη λειτουργία παγοδρομίου τα Χριστούγεννα του 2021. Τελικά, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθεί από τον χώρο μετά από 6 μήνες. Ο δήμος του επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ενώ του διέκοψε την ηλεκτροδότηση του χώρου με τον 58χρονο να προχωρά σε ρευματοκλοπή και επαναλειτουργία του παγοδρομίου!

Ειδικότερα, ο δήμαρχος του Θερμαϊκου, Θεόδωρος Τζέκος δήλωσε ότι: «Δεν έφυγε στις 60 μέρες, είδε και έπαθε η προηγούμενη διοίκηση για να απαλλαγεί από τη δραστηριότητα αυτή. Μάλιστα μετά το δίμηνο δεν είχε τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα, συνδέθηκε παράνομα με το δημοτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Όσο και αν μοιάζει απίστευτο παρά το γεγονός πως είχε καταλάβει παρανόμως τον χώρο, χρειάστηκε ο δήμος να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να απομακρυνθεί»

Και ο δήμαρχος προσέθεσε ότι: «Το είχε ήδη στημένο [το παγοδρόμιο] και τι θα κάνει ο δήμος, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί ο δήμαρχος να στείλει υπαλλήλους του να τα ξηλώσουν, αυτά γίνονται με τη συνδρομή της αστυνομίας. Αφού ήταν ήδη εγκατεστημένος εκεί πέρα, θα πρέπει να προσφύγεις δικαστικά για να τον αποβάλλουν».

Δήμαρχοι παίρνουν τα μέτρα τους

Μετά το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του 19χρονου στη Χαλκιδική και το αλαλούμ των αρμοδιοτήτων, οι δήμαρχοι παίρνουν τα μέτρα τους. Ήδη στον Άγιο Μάμα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Πευκοχώρι, όπου την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινάει μεγάλη εμποροπανήγυρη, ο δήμαρχος ανέθεσε την αξιολόγηση των φακέλων και των μηχανημάτων για το λούνα παρκ που θα στηθεί στην περιοχή, σε ιδιώτη μηχανολόγο.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι : «Κάναμε μια ανάθεση σε έναν μηχανολόγο ο οποίος είναι σχετικός. Γιατί σε κάθε μηχάνημα προβλέπονται συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένα πιστοποιητικά, ΕΛ.ΟΤ, iso. O μηχανολόγος μηχανικός βλέπει το φάκελο ελέγχει τις εγκαταστάσεις και γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά».

Ανάλογες κινήσεις κάνουν και άλλοι δήμοι, καθώς πλέον η εμπιστοσύνη του κόσμου έχει κλονιστεί και ελάχιστοι επισκέπτονται όσα λούνα παρκ έχουν απομείνει σε λειτουργία.

