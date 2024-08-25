Σε συμβολικό αποκλεισμό της Γέφυρας του ΒΟΑΚ στο ύψος Γερανίου και της κεντρικής οδικής αρτηρίας του ΒΟΑΚ όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο που αφαίρεσε τη ζωή τριών νέων παιδιών ηλικίας 15, 18 και 20 ετών, την περασμένη εβδομάδα, προχώρησαν πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, φίλοι, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ, του Εργατικού Κέντρου και επαγγελματικών συλλόγων.

Ο αποκλεισμός, χθες το απόγευμα, ο οποίος είχε ως κύριο αίτημα των διαμαρτυρομένων «όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο» είχε την απόλυτη επίβλεψη και μέτρα ασφαλείας από τα στελέχη της Τροχαίας Χανίων και του τμήματος ΒΟΑΚ και συγκέντρωσε εκατοντάδες πολίτες, οι οποίοι με πανό και συνθήματα ζήτησαν από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην υπάρχουν τροχαία δυστυχήματα.

Εκπρόσωπος των διασωστών του ΕΚΑΒ που συμμετείχε στο συμβολικό αποκλεισμό, μιλώντας στους συγκεντρωμένους, έκανε λόγο για πρωτοφανή πρωτιά των Χανίων στα θανατηφόρα τροχαία, με το αίμα που έχει πληρώσει, όπως τόνισε, η κοινωνία, να είναι αβάσταχτο. Επισήμανε μάλιστα ότι «…ακόμα και κολονάκια να μπουν ως διαχωριστικά πάλι δε θα γίνει τίποτα, αν δεν αλλάξει η οδηγική συμπεριφορά και νοοτροπία. Απαιτείστε να μπει στα σχολεία το μάθημα της ασφαλούς οδηγικής παιδείας, ώστε να μάθουν τα παιδιά μας τι είναι σωστό για να σωθούν. Πιέστε για λύσεις πραγματικές».

Από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 40 άνθρωποι συνολικά, τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και στο υπόλοιπο περιφερειακό δίκτυο ενώ όπως τόνισαν τα μέλη της Ενεργούς Δράσης Πολιτών για τα Τροχαία, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με στόχο να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνουν όλα όσα πρέπει για τη μείωση ή και εξάλειψη των τροχαίων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.