Στην περίθαλψη που είχε σήμερα μετά από τραυματισμό ο 6χρονος γιος του πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στο ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Χ του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ανάρτηση του την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες, ο υπουργός Υγείας αναφέρει:

«Σήμερα το μεσημέρι Κυριακή 25/08/2024 επισκέφθηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΓΝ-ΚΥ Καρύστου ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, συνοδεύοντας τον γιο του ηλικίας 6 ετών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες που χρειάσθηκε μετά από τραυματισμό. Τον φροντίσαμε, όπως κάνουμε για όλους μας τους ασθενείς. Ο κος Johnson πραγματοποιεί διακοπές στην Κάρυστο οικογενειακώς. Μετά την αποχώρηση του από το ΓΝ-ΚΥ Καρύστου ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν πραγματικά ευγενέστατος και τόνισε μάλιστα ότι οι υπηρεσίες που του παρείχε το ΕΣΥ είναι ανώτερες από το αντίστοιχο Βρετανικό σύστημα Υγείας το NHS. Ευχόμαστε πολλά περαστικά στην οικογένεια Johnson».

Σήμερα το μεσημέρι Κυριακή 25/08/2024 επισκέφθηκε το τμημα επειγόντων περιστατικων του ΓΝ-ΚΥ Καρύστου ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας @BorisJohnson συνοδεύοντας τον γιο του ηλικίας 6 ετών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες που χρειάσθηκε μετά από… pic.twitter.com/57N9pB1jcx — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.