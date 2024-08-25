Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Άλωνα Φλώρινας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 3 Α/Φ

Πηγή: skai.gr

