Υπο μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλώρινα

Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 3 Α/Φ

UPDATE: 22:02
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Άλωνα Φλώρινας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 3 Α/Φ

