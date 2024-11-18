Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 34χρονος βοσκός – Τον παρέσυρε όχημα

Νεκρός είναι ένας 34χρονος άνδρας ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες γύρω στις 6.30 μ.μ., στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γυρτώνη.

Ο 34χρονος βοσκός σύμφωνα με το onlarissa.gr συνόδευε το κοπάδι του όταν πετάχτηκε για άγνωστο λόγο στο δρόμο και σημειώθηκε το δυστύχημα.

Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ από τα ΣΕΑ του Ευαγγελισμού ωστόσο, ο 34χρονος δυστυχώς είχε εκπνεύσει.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα που παρέσυρε τον νεαρό κτηνοτρόφο, ήταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 57χρονος άνδρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.