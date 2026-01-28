Η Σίντνεϊ Σουίνι ξέρει πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα και αυτή τη φορά το έκανε με τον πιο τολμηρό και επιχειρηματικά έξυπνο τρόπο. Η 28χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ μοιράστηκε το απόγευμα της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου 2026, μια νέα σειρά άκρως προκλητικών φωτογραφιών στο Instagram, ποζάροντας με μαύρα δαντελένια εσώρουχα από τη νέα της συλλογή «Syrn».

Στις φωτογραφίες, η Σουίνι εμφανίζεται σε ένα πολυτελές δωμάτιο ξενοδοχείου, φορώντας μαύρο σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, ζαρτιέρα και καλσόν μέχρι το μηρό. Τα ξανθά μαλλιά της πέφτουν χαλαρά με απαλές μπούκλες, ενώ το νυχτερινό «look» ολοκληρώνεται με έντονο μαύρο eyeliner και μοβ κραγιόν. Πρόκειται για κομμάτια από τη σειρά «The Seductress», η οποία, όπως ανακοίνωσε, κυκλοφόρησε αρχικά για λίγους και εκλεκτούς.

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό κίνητρο πίσω από τη δημιουργία του brand. Όπως αποκάλυψε, από πολύ μικρή ηλικία δυσκολευόταν να βρει σουτιέν που να της ταιριάζουν σωστά, γεγονός που την ώθησε να σχεδιάσει εσώρουχα για διαφορετικούς σωματότυπους. Η Syrn προσφέρει 44 μεγέθη, με τιμές που, στη συντριπτική τους πλειονότητα, παραμένουν κάτω από τα 100 δολάρια.

«Καμία γυναίκα δεν είναι μόνο ένα πράγμα», τόνισε η ηθοποιός, εξηγώντας ότι ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να εκφράζει όλες τις πτυχές του εαυτού της. Για τη Σουίνι, τα εσώρουχα δεν είναι απλώς ρούχα, αλλά ένας τρόπος αυτοέκφρασης που σε κάνει να νιώθεις θηλυκή και δυνατή, ακόμα κι αν τα κρατήσεις μόνο για σένα…

Ωστόσο, η προώθηση της νέας της μάρκας έφερε και πολλές αντιδράσεις. Πρόσφατα, η Σουίνι και η ομάδα της φέρονται να σκαρφάλωσαν παράνομα στη διάσημη πινακίδα του Χόλιγουντ, κρεμώντας σουτιέν πάνω από τα εμβληματικά γράμματα, γεγονός που ενδέχεται να της δημιουργήσει νομικά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, ένα είναι βέβαιο: η Σίντνεϊ Σουίνι ξέρει πώς να συνδυάζει πρόκληση, μήνυμα, μάρκετινγκ και να συζητιέται…

🔥🚨BREAKING: Hollywood actress Sydney Sweeney might get arrested on vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging her bras on it to promote her new lingerie brand. pic.twitter.com/jjcnabLfkd — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 26, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.