Νεκρό βρέφος λίγων ημερών στο Παίδων Αγία Σοφία

Τραγική κατάληξη είχε βρέφος επτά ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο Παίδων Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 7, ο πατέρας και η θεία του, με καταγωγή από τη Ρουμανία και τόπο διαμονής την Καλλιθέα, μετέφεραν το επτά ημερών κοριτσάκι σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Στη συνέχεια, το μωρό διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

