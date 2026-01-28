Ηγέτες των δημοκρατικών στο Κογκρέσο και δυο μέλη του ρεπουμπλικανικού κόμματος στη Γερουσία τόνισαν χθες Τρίτη πως η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ θα όφειλε να υποβάλει παραίτηση ή να παυτεί μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, που διαδήλωναν στη Μινεάπολη εναντίον των αντιμεταναστευτικών εφόδων στη Μινεσότα, από σφαίρες αστυνομικών.

Για τον Τομ Τίλις, ρεπουμπλικάνο που εκπροσωπεί τη Βόρεια Καρολίνα στην αμερικανική άνω Βουλή, η κ. Νόεμ «δεν θα έπρεπε να έχει δουλειά» μετά τα γεγονότα στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ.

Κατά τη Λίσα Μερκάουσκι, ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια που εκπροσωπεί την Αλάσκα, η Κρίστι Νόεμ θα όφειλε να έχει απομακρυνθεί ήδη από το αξίωμά της.

Οι υπηρεσίες της κ. Νόεμ χαρακτήρισαν τα θύματα, 37χρονο νοσοκόμο και συνομήλική του μητέρα, «επιτιθέμενους», παρά τα βίντεο από πολλαπλές γωνίες που αντικρούουν την εκδοχή τους.

Ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να επιλέγει να παίξει το χαρτί της αποκλιμάκωσης—θα είναι «μικρή», είπε χθες—για να περιορίσει την πολιτική ζημιά.

Οι δημοκρατικοί αρνούνται να επιτρέψουν την έγκριση χρηματοδότησης για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, που αναμένεται να εκπνεύσει το Σάββατο.

Ο κ. Τραμπ είπε χθες πως δεν θα αποπέμψει την Κρίστι Νόεμ, κρίνοντας πως «κάνει πολύ καλή δουλειά».

Οι δημοκρατικοί εννοούν να κινήσουν διαδικασία καθαίρεσής της από το αξίωμα, όμως το εγχείρημα δεν αναμένεται να έχει τύχη, καθώς—με την τρέχουσα σύνθεσή του—το Κογκρέσο ελέγχεται από τους ρεπουμπλικάνους (218-213 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 53-47 στη Γερουσία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

