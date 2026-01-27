Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αναζητούνταν από το 2024 στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας πως τη σκότωσε στο υπόγειο του σπιτιού του κλείνοντάς της το στόμα ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο.

Η σορός της 46χρονης πετάχτηκε σε κάδο απορριμμάτων σύμφωνα με τον 52χρονο.

Στο δώμα του σπιτιού του βρέθηκε σορός 41χρονης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη και ερευνάται η πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεσή της, με τον 52χρονο να δηλώνει ότι πέθανε από χρήση ναρκωτικών ενώ κοιμόταν με φίλο του.

Την δολοφονία 46χρονης η οποία αναζητούνταν από το 2024 ομολόγησε 52χρονος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος προσήχθη και υποστήριξε ότι τον Οκτώβριο του 2024, στο υπόγειο του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν με την 46χρονη η οποία φώναζε μιλώντας στο τηλέφωνο και για την κάνει να σωπάσει της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στη συνέχεια, όπως είπε, πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Εξάλλου, στο δώμα του σπιτιού του βρέθηκε σορός 41χρονης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη και ερευνάται τυχόν εμπλοκή του 52χρονου στον θάνατό της. Ο ίδιος δήλωσε ότι τον Ιούλιο του 2025 η 41χρονη, η οποία επίσης αναζητούνταν, έκανε χρήση ναρκωτικών, κοιμήθηκε με φίλο του και δεν ξύπνησε ποτέ. Η δεύτερη αυτή περίπτωση ερευνάται από ιατροδικαστή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.